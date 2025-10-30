Массированная атака РФ на Украину: где раздавались взрывы и последствия обстрела

Обстрел Украины / © tsn.ua

Россия в ночь на 30 октября совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Противник лупил и дронами, и ракетами. Есть потерпевшие и разрушения.

Все, что известно об обстреле, читайте в материале ТСН.ua.

РФ запустила дроны и ракеты

Как стало известно около 4:47, российские войска атакуют Украину. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Запорожье.

Сначала сообщалось о применении ударных БпЛА, баллистических ракет и крылатых ракет типа «Калибр». Также ожидались ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Взрывы в Ивано-Франковской области

В понедельник, 30 октября, в Ивано-Франковской области раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 4:30 утра и уже в 4:44 появилась информация о серии взрывов в разных районах области.

Светлана Онищук предупреждала жителей об угрозе атаки дронов-камикадзе и ракет со стороны РФ и призвала не игнорировать сигналы тревоги.

Адская ночь в Запорожье

Стало известно, что по Запорожью оккупанты ударили по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетами. Есть попадание в общежитие.

«Там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Двое из раненых доставлены в больницу — это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались», — написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По последним данным, из-за вражеской атаки на Запорожье есть 11 пострадавших. Среди раненых — шесть детей: три девочки и три мальчика. Возраст детей составляет от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Задержка поездов

После российского обстрела «Укрзалізниця» обесточена в Николаевской области, что обусловило задержку ряда поездов.

Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками. Это касается рейсов:

127 Запорожье-Львов,

128 Львов-Запорожье,

51 Одесса-Запорожье,

7 Харьков-Одесса,

53 Днепр-Одесса.

Удар по Днепру

Армия РФ 30 октября нанесла ракетный удар по Днепру — ракета попала в предприятие.

«Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет», — пишет глава Днепропетровской ОВД Владислав Гайваненко.

При этом дронами противник попал по Покровской и Николаевской общинах Синельниковского района. Вспыхнули пожары. Были повреждены инфраструктура и частные дома, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Окупать атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией. Под ударами находились Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская общины. Погибших нет.

Какие последствия в Хмельницкой области

Этой ночью взрывы раздавались и в Хмельницкой области. Да, работала ПВО.

«Есть сбивание враждебных целей. По состоянию на данный момент, информация о погибших, травмированных или разрушениях не поступала», — отметил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Он акцентировал, что воздушная тревога продолжается, поэтому следует оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

Атака на Черкасчину

В Черкасской области ночью 30 октября Силы ПВО сбивали враждебные цели. Впрочем, есть повреждение инфраструктуры в Звенигородском районе.

Предварительно, в Черкасской области уничтожена российская ракета и 12 дронов. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Звенигородщине обломки беспилотника повредили линию электропередач, окна и крыши в по меньшей мере четырех домах. Вспыхнул пожар в здании фермерского хозяйства, он уже ликвидирован. Продолжается обследование территории.

Табурец добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Черкасской области утром были введены аварийные отключения света. Уже с 9.00 регион перешел уже на почасовые графики.

Винница без тепла и воды

После удара РФ в ночь на 30 октября город Ладыжин в Винницкой области остался без теплоснабжения и воды. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий и запуском альтернативных систем. В частности, речь идет о запуске междомовых колонок для водоснабжения и организации подвоза технической воды. Готовятся и к обеспечению теплоснабжения.

Местные власти сообщили, что детские сады сегодня не будут работать.

Как отметили городские власти, специальные группы вскоре начнут оценку разрушений, а жильцов домов, нанесших наибольшие повреждения, отселят в безопасные места. Кроме этого, в городе ожидают возобновления электроснабжения.

Впоследствии власти сообщили, что не обошлись без пострадавших. Среди них — ребенок.

«К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения — 4 взрослых легкой и средней степени тяжести и 1 ребенок 7 лет, который находится в тяжелом состоянии», — первая заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

Последствия на Франковщине

Власти сообщили, что на рассвете РФ ударили по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья. Работали Силы противовоздушной обороны.

«В настоящее время информации о пострадавших не поступало», — констатировала председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.

По состоянию на утро известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения.

Пострадала и Киевщина

Последствия массированного обстрела фиксируют также в Киевской области. По данным ГСЧС, ночью в городе Борисполь из-за удара БпЛА возник пожар двухэтажного частного жилого дома. Есть потерпевшая женщина — ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Ликвидировано возгорание двух автомобилей, возникшее в результате падения обломков БПЛА.

«Огнем частично разрушен дом и поврежден легковой автомобиль. Спасатели обуздали возгорание», — отметили спасатели.

По данным ОВА, в Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

По всей стране — отключение света

Из — за обстрелов РФ в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Их обещали упразднить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В ДТЭК также сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской области введены экстренные отключения.

«Только что станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах», — написала министерша энергетики Светлана Гринчук.

Во всех регионах Украины 30 октября есть ограничение потребления электроэнергии. Использованы графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности.

«В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — указано в заявлении «Укрэнерго».

Время и объем ограничений:

Графики почасовых отключений: с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей.

Графики ограничения мощности: с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей.

Также стало известно, что в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине отменены экстренные отключения. Регионы переходят к стабилизационным графикам.

РФ атаковали теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование. Продолжается работа по устранению последствий.

«Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь», — отметили в ДТЭК.

Напомним, из-за массированной атаки РФ на Украину Польша поднимала истребители.

«Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы приступили к операциям в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.