Украина
1209
1 мин

Массированная атака РФ на Украину и активизация США в переговорном процессе: главные новости ночи 19 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

  • Массированный обстрел Харькова: попадание в 9-этажное здание, есть пострадавшие Читать далее –>

  • В Харькове увеличивается количество пострадавших от массированной атаки дронами: 32 раненых, среди них 9-летняя девочка Читать далее –>

  • США вместе РФ тайно готовят новый план завершения войны в Украине — Axios Читать далее –>

  • Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров — СМИ Читать далее –>

  • Активность шести бортов Ту-95МС: в небе Украины зафиксированы ракеты, объявлена угроза ударов Читать далее –>

