- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1209
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака РФ на Украину и активизация США в переговорном процессе: главные новости ночи 19 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
Массированный обстрел Харькова: попадание в 9-этажное здание, есть пострадавшие Читать далее –>
В Харькове увеличивается количество пострадавших от массированной атаки дронами: 32 раненых, среди них 9-летняя девочка Читать далее –>
США вместе РФ тайно готовят новый план завершения войны в Украине — Axios Читать далее –>
Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров — СМИ Читать далее –>
Активность шести бортов Ту-95МС: в небе Украины зафиксированы ракеты, объявлена угроза ударов Читать далее –>