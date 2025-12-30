Массированная атака РФ оставила без электричества тысячи потребителей: "Укрэнерго" вводит ограничения

Отключение света

Реклама

Из-за ударов РФ утром 30 декабря без электричества значительное количество потребителей в Черниговской области. Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Как известно, аварийно-восстановительные работы проходят с соблюдением требований безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Реклама

Кроме того, последствия массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему повлекли применение мер ограничения потребления в большинстве регионов Украины. Идут почасовые отключения для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

«Время применения вынужденных обесточений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе», — напоминают украинцам.

Ранее сообщалось, что в Киеве применяются экстренные отключения.

«Из-за повреждения энергообъектов и тяжелой ситуации в энергосистеме на левом берегу Киева продолжают действовать экстренные отключения из-за того, что поврежденные сети перегружаются. На Правобережье продолжаются стабилизационные отключения», — отмечают Укрэнерго.

Реклама

Проблемы также фиксируют в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столицы.