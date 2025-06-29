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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
26k
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака РФ по Украине дронами и различными видами ракет: главные новости ночи 29 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 июня 2025 года:

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  • Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: подробности Читать далее –>

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