Массированная атака РФ по Украине: Зеленский назвал количество погибших — фото последствий
Зеленский после массированной атаки РФ сделал заявление.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях ночной массированной атаки по Украине. По его словам, в результате ударов пострадали около 100 человек, еще четверо погибли.
Об этом глава государства заявил в обращении после ночных обстрелов.
Зеленский поблагодарил всех служб, которые работают на местах попадания и ликвидируют последствия атаки.
«Благодарю всех наших служб, которые сейчас работают на местах ночных российских ударов. Подразделения ГСЧС, Национальная полиция, коммунальные службы. Все действуют максимально эффективно, учитывая масштабы атаки и ее последствия», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, только в столице повреждены или разрушены около 30 жилых домов.
«Около 100 человек пострадали по стране, еще четыре, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким», — отметил он.
Президент также подчеркнул важность взаимной поддержки украинцев в такие моменты.
«Очень важно, что у наших людей есть поддержка друг друга. Я благодарю каждого и каждого, кто помогает пострадавшим», — сказал Зеленский.
Отдельно глава государства обратился к международным партнерам Украины с призывом усилить поддержку систем противовоздушной обороны.
«Нужны конкретные шаги для усиления ПВО — поставки ракет не должны останавливаться ни дня», — подчеркнул президент Украины.
Напомним, Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени. 24 мая в столице под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри.
Россия также повредила здание правительства Украины. Там взрывной волной выбило окна.
Пользователи обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.