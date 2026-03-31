Массированная атака РФ: под Полтавой погиб человек, среди раненых — дети
Из-за удара РФ под Полтавой есть пострадавшие, среди них двое детей. Также Россия, к сожалению, убила человека. Фиксируют последствия гражданской инфраструктуры.
Ночью 31 марта армия РФ массированно атаковала Полтавский район. Есть погибший человек, пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщает Полтавская ОВА.
Что известно о последствиях обстрела
Как детализировали власти, из-за атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. В частности, травмирована девочка 2018 года рождения. Ей оказали необходимую помощь на месте.
В результате обстрела:
разрушено перекрытие 9 этажа многоквартирного дома
повреждено остекление окон и припаркованные авто.
На месте развернут штаб по ликвидации последствий атаки.
В ГСЧС уточнили, что среди раненых двое детей. Спасатели эвакуировали людей и передали пострадавших медикам.
Есть также падение враждебных БПЛА на двух локациях в городе.
«Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Кроме того, повреждены здания другого частного предприятия. В этих случаях обошлось без пострадавших», — информируют в ОВА.
Напомним, РФ обстреляла Полтавскую область 25 марта. Пострадала жилищная и гражданская инфраструктура. В результате атаки БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, образовательное учреждение, два магазина, а также автомобили и вагон с зерном. Удары спровоцировали пожар. К счастью, без пострадавших.