Массированная атака РФ: под Полтавой погиб человек, среди раненых — дети

Из-за удара РФ под Полтавой есть пострадавшие, среди них двое детей. Также Россия, к сожалению, убила человека. Фиксируют последствия гражданской инфраструктуры.

Ночная атака на Полтаву

Ночью 31 марта армия РФ массированно атаковала Полтавский район. Есть погибший человек, пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

Что известно о последствиях обстрела

Как детализировали власти, из-за атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. В частности, травмирована девочка 2018 года рождения. Ей оказали необходимую помощь на месте.

В результате обстрела:

  • разрушено перекрытие 9 этажа многоквартирного дома

  • повреждено остекление окон и припаркованные авто.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий атаки.

В ГСЧС уточнили, что среди раненых двое детей. Спасатели эвакуировали людей и передали пострадавших медикам.

Есть также падение враждебных БПЛА на двух локациях в городе.

«Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Кроме того, повреждены здания другого частного предприятия. В этих случаях обошлось без пострадавших», — информируют в ОВА.

Напомним, РФ обстреляла Полтавскую область 25 марта. Пострадала жилищная и гражданская инфраструктура. В результате атаки БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, образовательное учреждение, два магазина, а также автомобили и вагон с зерном. Удары спровоцировали пожар. К счастью, без пострадавших.

