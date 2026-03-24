Массированная атака РФ: после обстрела в Украине задерживаются и отменяют поезда - список рейсов

Утром 24 марта в ряде областей задерживаются поезда — в результате комбинированной атаки армии РФ по Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Харьковская область

По данным компании, оперативные изменения в движении поездов были введены на Харьковщине в течение этих суток. В частности, в направлении станции Слатино.

Так, сегодня поезд №6001 курсировал в сообщении Дергачи — Харьков (вместо Слатино — Харьков).

На участке Слатино — Харьков временно не будут курсировать два рейса: №6004 Харьков — Слатино и №6007 Слатино — Харьков.

До станции Дергачи (вместо Слатино) будут следовать следующие поезда:

№6006 Харьков — Дергачи (вместо Харьков — Слатино);

№6005 Дергачи — Харьков (вместо Слатино — Харьков).

Полтавская область

Еще утром в компании предупреждали, что задерживаются рейсы в Полтавской области. Речь идет о поездах:

№6531 Полтава-Подвенна — Кременчуг следует с задержкой 1,5 часа на участке Полтава — Малая Перещепинская;

№6722 Ромодан — Полтава-Южная со станции Сагайдак отправился с задержкой 1 час 19 минут; №6571 Берестин — Полтава-Южная с остановки Магистральная следует +1 час от графика; №6538 Кобеляки — Полтава-Подвенна отправился со станции Лещиновка с задержкой 55 минут; №6572 Полтава-Южная — Берестин с начальной тронулся +1 час 17 минут.

Кроме того, отметили в УЗ, задерживаются поезда из Житомирщины и Черниговщины в направлении Киева:

поезд №6606 Малин — Киев следует с начальной +32 минуты.

региональный поезд №886/885 Славутич — Киев-Волынский с начальной тронулся +1 час.

Также по соображениям безопасности задержки фиксируются в Днепропетровщине. Впрочем, о каких именно рейсах в регионе идет речь, в компании не уточнили.

Как сообщалось, этой ночью армия России в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Взрывы раздались в разных областях. В частности, было шумно на Сумщине и Черниговщине, в Запорожье, Херсоне и Полтаве.