Украина
79
Массированная атака РФ повредила железнодорожную инфраструктуру: ряд поездов меняет маршруты

В результате массированной российской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура на нескольких участках. Из-за этого ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской вынужденно меняет маршруты, что повлекло задержки в движении.

Укрзализныця

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после массированной вражеской атаки часть поездов "Укрзализныци" на Ровенщине, Винницкой и Житомирской вынуждена менять маршруты.

Об этом сообщили в " Укрзализныце ".

Пассажиров предупреждают о возможных задержках в пути. Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать на сервисе uz-vezemo .

В компании отметили, что на обесточенных участках уже работают резервные тепловозы. В то же время специалисты приступили к осмотру поврежденной инфраструктуры и ее восстановлению.

В "Укрзализныце" также сообщили, что ночью удалось избежать гораздо хуже последствий. По данным мониторинговых групп, во время атаки железнодорожники вместе с Силами обороны смогли обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет .

Несмотря на вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций пассажиров, движение по железной дороге удалось сохранить.

"Извиняем за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций — худшего удалось избежать благодаря слаженной работе железнодорожников и сноровке Сил обороны. Традиционно — не останавливаем движение", — отметили в "Укрзализныце".

Массированная атака РФ: поезда в Ровенской, Винницкой и Житомирской изменяют маршруты.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

