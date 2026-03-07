- Дата публикации
Массированная атака РФ повредила железнодорожную инфраструктуру: ряд поездов меняет маршруты
В результате массированной российской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура на нескольких участках. Из-за этого ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской вынужденно меняет маршруты, что повлекло задержки в движении.
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после массированной вражеской атаки часть поездов "Укрзализныци" на Ровенщине, Винницкой и Житомирской вынуждена менять маршруты.
Об этом сообщили в " Укрзализныце ".
Пассажиров предупреждают о возможных задержках в пути. Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать на сервисе uz-vezemo .
В компании отметили, что на обесточенных участках уже работают резервные тепловозы. В то же время специалисты приступили к осмотру поврежденной инфраструктуры и ее восстановлению.
В "Укрзализныце" также сообщили, что ночью удалось избежать гораздо хуже последствий. По данным мониторинговых групп, во время атаки железнодорожники вместе с Силами обороны смогли обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет .
Несмотря на вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций пассажиров, движение по железной дороге удалось сохранить.
"Извиняем за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций — худшего удалось избежать благодаря слаженной работе железнодорожников и сноровке Сил обороны. Традиционно — не останавливаем движение", — отметили в "Укрзализныце".
В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.