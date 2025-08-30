- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 560
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака РФ ракетами и дронами по украинским городам: главные новости ночи 30 августа 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 августа 2025 года:
Взрывы в Ивано-Франковске: в городе сработало ПВО Читать далее –>
Луцк атакуют российские дроны Читать дальше –>
Атака на Днепр: взрывы и попадания зафиксированы в городе и области Читать далее –>
Массированная атака России на Запорожье: 12 ударов, раненые люди и масштабные разрушения (фото) Читать далее –>
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где прогремели взрывы Читать далее –>