Украина
560
1 мин

Массированная атака РФ ракетами и дронами по украинским городам: главные новости ночи 30 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 августа 2025 года:

  • Взрывы в Ивано-Франковске: в городе сработало ПВО Читать далее –>

  • Луцк атакуют российские дроны Читать дальше –>

  • Атака на Днепр: взрывы и попадания зафиксированы в городе и области Читать далее –>

  • Массированная атака России на Запорожье: 12 ударов, раненые люди и масштабные разрушения (фото) Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где прогремели взрывы Читать далее –>

