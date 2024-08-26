Массированная атака РФ: "Укрзализныця" сделала заявление о движении поездов

К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
" Укрзализныця " возобновила движение поездов, которые утром 26 августа остановились из-за российской атаки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиваниями после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение. К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Его госпитализированы, угрозы жизни нет", — отметили в "Укрзализныце".
Также там добавили, что некоторые вокзалы, также обесточенные из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как "Пункты несокрушимости".
"Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменна — движение по графику",
Отклонения от графика собраны на портале по этой ссылке.
"Пассажиров, не успевших на поезда из-за длительных воздушных тревог, мы забираем с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток", — напомнили в "Укрзализныце".
Напомним, из-за масштабной атаки оккупантов "Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов.
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