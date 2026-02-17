Массированная атака перед переговорами в Женеве: Зеленский эмоционально высказался об обстреле РФ

Зеленский / © Associated Press

Россия нанесла очередную массированную атаку по Украине накануне переговоров в Женеве . Президент Украины эмоционально отреагировал на осмотр и подчеркнул, что агрессор должен отвечать.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что противник преследовал единственную цель — как можно сильнее поразить энергосистему Украины.

"Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику", - подчеркнул украинский лидер.

По его убеждению, это удары против жизни и партнеры должны реагировать на них.

«Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила.

Сила давления на РФ – это санкции, бесперебойная поддержка украинской армии, нашей ПВО.

Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единственный источник этой агрессии. Потому что Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы», — завершил Зеленский.

Переговоры в Женеве: что известно

Вчера 16 февраля украинская делегация прибыла на переговоры в Женеве. Там состоятся трехсторонние переговоры с РФ и США.

«Завтра приступаем к очередному раунду переговоров в трехстороннем формате. Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным — ради продвижения к достойному и устойчивому миру», — отметил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Прокомментировал ожидания глава Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз подчеркнул, что РФ продолжает атаковать критическую инфраструктуру Украины в морозы. Цель — как можно болезненнее ударить по украинцам.

«Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это понимать. В первую очередь, это касается Соединенных Штатов», — сказал глава государства.

Лидер напомнил: Украина почти год назад пошла на активную дипломативу и согласилась на эалистические предложения Америки, в частности, о прекращении огня. Россия не прекращает давление на фронте и энергетический трерор гражданских, демонстративно отвергая мирные усилия. Зеленский акцентировал, что есть надежда на действия партнеров в контексте принуждения агрессора к завершению войны.

Позже о встречах в Женеве высказался президент США Дональд Трамп. Впрочем, его заявление несколько неоднозначно. По мнению лидера США, Украина должна «немедленно сесть за стол переговоров».

«Это великие переговоры. Это будет очень просто. Слушайте, Украине лучше быстро сесть за стол. Вот и все, что я вам говорю», - заявил американский руководитель.

Согласно предварительным сообщениям, переговоры продлятся 17 и 18 ноября.