Массированная атака России 1 мая: Залужный рассказал, сколько ракет было сбито

Ночью 1 мая 2023 года Россия устроила очередную ракетную атаку Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.



"В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", — написал он.

Ночью 1 мая были уничтожены 15 российских ракет. Фото: Главвокомандующий ВСУ

Напомним, Генштаб сообщил, по каким направлениям продолжаются самые ожесточенные бои по состоянию на 1 мая.

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