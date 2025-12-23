- Дата публикации
-
Категория
Украина
Массированная атака России и взрывы в РФ: главные новости ночи 23 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета Читать далее –>
Россия подняла в атмосферу стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 — мониторы Читать далее –>
В Будённовске РФ прозвучала серия взрывов: дроны поразили химический завод «Ставролен» Читать далее –>
Враг вывел в Черное море два ракетоносителя с «Калибрами»: возможен залп до 16 ракет Читать далее –>
Россия готовит массированный удар: под угрозой энергетическая и железнодорожная инфраструктура в западных и центральных областях — мониторы Читать далее –>