ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
444
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака России и взрывы в РФ: главные новости ночи 23 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 декабря 2025 года:

  • Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета Читать далее –>

  • Россия подняла в атмосферу стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 — мониторы Читать далее –>

  • В Будённовске РФ прозвучала серия взрывов: дроны поразили химический завод «Ставролен» Читать далее –>

  • Враг вывел в Черное море два ракетоносителя с «Калибрами»: возможен залп до 16 ракет Читать далее –>

  • Россия готовит массированный удар: под угрозой энергетическая и железнодорожная инфраструктура в западных и центральных областях — мониторы Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
444
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie