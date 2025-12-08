Массированная атака России на энергетику Украины: в каких регионах хуже всего ситуация со светом

Отключение света / © Associated Press

Отключения электричествапосле ночных ударов ударили по всей Украине, но тяжелее всего приходится жителям Черниговщины и Донетчины — там свет исчез почти полностью.

Об этом рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Виталий Зайченко сообщил, что в ночь на 7 декабря российские войска снова обстреляли энергетические объекты в Полтавской и Черниговской областях. По его словам, на Черниговщине атаки происходят практически ежедневно, поэтому ситуация там одна из самых сложных в Украине. Кроме того, в ночь на 8 декабря Россия нанесла удары по энергетике Донецкой области.

«Пожалуй, сейчас там тяжелее всего, продолжаются отключения, работают ремонтные бригады», — рассказал он.

Зайченко отметил, что в Полтавской области ремонтные работы выполнены, поэтому графики отключений электроэнергии совпадают с общегосударственными.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за многочисленных ракетных и дроновых ударов России по энергетическим объектам 9 декабря во всех регионах Украины вводятся ограничения потребления электроэнергии.