Массированная атака России на украинские города: главные новости ночи 3 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 сентября 2025 года:
В Ровно раздались взрывы
В Луцке гремят взрывы
Чиновник объяснил, почему опасно стоять у окон во время работы ПВО
Во Львове громко: работает ПВО
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где прогремели взрывы