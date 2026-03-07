Массированная атака России на Украину: в семи областях фиксируют отключение света

Отключение света / © Associated Press

Реклама

В ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей.

Об этом официально сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Последствия обстрелов и восстановительные работы

По информации Укрэнерго, по состоянию на утро обесточивания зафиксированы в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Реклама

«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей», — отметили в компании.

Введение графиков отключения света

Как сообщают энергетики, из-за повреждений от последних обстрелов в некоторых регионах вводятся графики отключений для населения и ограничения для промышленности. Энергетики советуют проверять расписание обесточений по вашему адресу на официальных сайтах облэнерго.

Энергетики просят граждан изменить привычки использования электроэнергии для стабилизации системы. Мощные приборы рекомендуют включать в дневное время с 11:00 до 15:00, поскольку в этот период наиболее эффективно работают солнечные электростанции. В регионах, где действуют ограничения, основную нагрузку на сеть целесообразно переносить на ночное время после 22:00.

Массированная атака РФ по Украине — что известно

В ночь на 7 марта Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар РФ по объектам критической инфраструктуры. ПВО сбила 472 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.

Реклама

К сожалению, армия РФ атаковала Киев. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы.

В Житомирской области ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры после ночной атаки.

Россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.

А в Краматорске из-за ночного обстрела России пострадали дети. Оккупационные войска сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу.