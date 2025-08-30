ТСН в социальных сетях

Украина
2366
1 мин

Массированная атака России на Запорожье: 12 ударов, раненые люди и масштабные разрушения (фото)

В ночь на 30 августа россияне совершили по меньшей мере 12 ударов по Запорожью. Повреждены частные дома, многоэтажки и промышленные предприятия, ранены.

Елена Кузьмич
Удар РФ по Запорожью

Удар РФ по Запорожью / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В ночь на 30 августа Запорожье подверглось массированной вражеской атаке – российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу.

В результате обстрелов разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и здания промышленных предприятий. В местах попадания вспыхнули пожары.

/ © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

/ © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Трем людям понадобилась помощь медиков. Другие последствия массированного обстрела уточняются.

Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги, поскольку угроза повторных атак сохраняется.

2366
