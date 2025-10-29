Массированная атака РФ на Одесчину: есть пострадавший и значительные повреждения объектов энергетики

Последствия российской атаки на Одесскую область 29 октября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

В ночь на 29 октября россияне снова нацелились на гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате массированного удара зафиксировано повреждение объектов энергетики и транспорта.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер и компания ДТЭК.

«Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры», — отметил Кипер.

Реклама

Один человек получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. После попадания вспыхнул пожар, который спасатели быстро ликвидировали.

Часть жителей области осталась без света. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

«Энергетики уже работают над ее восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах», — добавил глава ОВА.

В компании ДТЭК сообщили, что в результате атаки поврежден один из энергетических объектов. Специалисты переподключили критическую инфраструктуру и жилые дома к резервным линиям, вернув электроснабжение 7 тысячам домохозяйств. В то же время более 26,9 тысячи семей до сих пор остаются без света.

Реклама

«Повреждения значительные, ремонт потребует времени», — подчеркнули в ДТЭК.

В то же время Кипер добавил, что правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 29 октября в Подольске Одесской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По сообщениям СМИ, после этого в городе исчезло электроснабжение.