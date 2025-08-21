- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3242
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака российских дронов: враг нацелился на Киев
Столичные власти призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Вечером в среду, 20 августа, на столицу Украины была осуществлена массированная атака российских ударных дронов. Значительная часть вражеских «шахедов» движется в сторону столицы.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, над ликвидацией угрозы работают силы ПВО.
«Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины:
группа вражеских БпЛА на Днепропетровщине — курсом на север;
ударные БпЛА в Одесской области — в северном направлении;
группа «шахедов» на Кировоградщине — курсом на Виннитчину;
ударные БпЛА в Винницкой области — в западном направлении;
ударные БпЛА на Харьковщине — в направлении Потавщины и Кировоградщины;
группа «шахедов» на Полтавщине — в западном направлении;
ударные БпЛА на Сумщине — в направлении Полтавщины и Черниговщины;
группа вражеских БпЛА на Черниговщине — курсом на Киевщину;
группа вражеских БпЛА в Черкасской области — курсом на запад;
группа вражеских БпЛА на Киевщине — в западном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».