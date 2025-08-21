Массированная атака российских дронов: враг нацелился на Киев

атака Шахедов / © ТСН

Вечером в среду, 20 августа, на столицу Украины была осуществлена массированная атака российских ударных дронов. Значительная часть вражеских «шахедов» движется в сторону столицы.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, над ликвидацией угрозы работают силы ПВО.

«Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины:

группа вражеских БпЛА на Днепропетровщине — курсом на север;

ударные БпЛА в Одесской области — в северном направлении;

группа «шахедов» на Кировоградщине — курсом на Виннитчину;

ударные БпЛА в Винницкой области — в западном направлении;

ударные БпЛА на Харьковщине — в направлении Потавщины и Кировоградщины;

группа «шахедов» на Полтавщине — в западном направлении;

ударные БпЛА на Сумщине — в направлении Полтавщины и Черниговщины;

группа вражеских БпЛА на Черниговщине — курсом на Киевщину;

группа вражеских БпЛА в Черкасской области — курсом на запад;

группа вражеских БпЛА на Киевщине — в западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».