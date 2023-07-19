Массированная атака Украины, "бавовна" в Крыму и итоги "Рамштайна": главные новости ночи 19 июля

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Главные новости ночи 19 июля 2023:
- Россия ночью массированно обстреляла Украину: все подробности Читать далее –>
- "Бавовна" произошла в районе Старого Крыма (видео) Читать далее –>
- Всемирный банк выделит 240 млн долларов грантов для "Укрэнерго" Читать дальше –>
- Фокус на ПВО, боеприпасах и броне: Резников — об итогах "Рамштайна-14" Читать дальше –>
- "Хватается за соломинки": в России заметили странное поведение Путина Читать далее –>
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