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Массированная атака Украины, "бавовна" в Крыму и итоги "Рамштайна": главные новости ночи 19 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6514
Время на прочтение
1 мин
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Массированная атака Украины, "бавовна" в Крыму и итоги "Рамштайна": главные новости ночи 19 июля

Главные новости ночи 19 июля от ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 19 июля 2023:

  • Россия ночью массированно обстреляла Украину: все подробности Читать далее –>
  • "Бавовна" произошла в районе Старого Крыма (видео) Читать далее –>
  • Всемирный банк выделит 240 млн долларов грантов для "Укрэнерго" Читать дальше –>
  • Фокус на ПВО, боеприпасах и броне: Резников — об итогах "Рамштайна-14" Читать дальше –>
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Дата публикации
Просмотры
6514
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