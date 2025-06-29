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- Украина
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Массированная атака врага на Кременчуг: город обстреляли из разных видов оружия (видео)
В ночь на 29 июня 2025 г. Кременчуг стал объектом масштабной атаки со стороны российских войск.
В ночь на 29 июня 2025 года Кременчуг Полтавской области испытал мощную вражескую атаку.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Город россияне атаковали группой беспилотников и ракетами.
В Сети распространяют видео, где видно зарево, вероятно, над городом.
"Очередная массированная комбинированная атака врага. На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на это время не поступало. Угроза актуальна!" - заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.
По состоянию на 03:00 Кременчуг продолжает находиться под атакой вражеских дронов.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.