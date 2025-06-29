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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
12k
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака врага на Кременчуг: город обстреляли из разных видов оружия (видео)

В ночь на 29 июня 2025 г. Кременчуг стал объектом масштабной атаки со стороны российских войск.

Ракеты

Ракеты / © ТСН.ua

В ночь на 29 июня 2025 года Кременчуг Полтавской области испытал мощную вражескую атаку.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Город россияне атаковали группой беспилотников и ракетами.

© из соцсетей

В Сети распространяют видео, где видно зарево, вероятно, над городом.

"Очередная массированная комбинированная атака врага. На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на это время не поступало. Угроза актуальна!" - заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

По состоянию на 03:00 Кременчуг продолжает находиться под атакой вражеских дронов.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
12k
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