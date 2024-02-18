Массированная дезинформация об Авдеевке: украинские сайты атаковали российские хакеры

Фейковая новость была подкреплена одинаковым коллажем и подписью к нему.
В воскресенье, 18 февраля, ряд украинских электронных СМИ подверглись атакам российских хакеров, разместивших на их сайтах или на официальных страницах в соцсетях ложную информацию о событиях в Авдеевке.
В 14:30 на сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.
Фейковая новость работниками редакции этого издания была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте издания в соцсети Х (бывший Twitter).
Дезинформация такого же содержания появилась также на сайте "Апостроф" и "Телеграф". Фейковая новость была подкреплена одинаковым коллажем и подписью к нему.
В тот же день вечером редакция "Украинской правды" потеряла доступ к своему аккаунту в соцсети Х, в котором неизвестные разместили все ту же фейковую информацию о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.
По всей видимости, украинские сайты стали жертвами атаки одной группы российских хакеров.
Напомним, в конце января этого года на электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о "прекращении огня из России" и "передаче стране-агрессору части территорий".
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