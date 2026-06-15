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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2332
Время на прочтение
1 мин

Массированная комбинированная атака РФ на Киев и другие украинские города: главные новости ночи 15 июня 2026 года (фото)

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 июня 2026 года:

  • Массированная атака РФ на Киев: десятки пожаров, повреждения почти во всех районах, без света осталось 140 тысяч абонентов Читать далее –>

  • В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ: уже четверо погибших Читать далее –>

  • Россия уничтожила уникальную костюмную коллекцию киностудии Довженко в Киеве: загорелся пожар после атаки (фото) Читать дальше –>

  • Россияне ударили по Днепру: разрушены и повреждены (фото) Читать дальше –>

  • В Харькове во время повторного удара РФ погибли пять спасателей: они тушили пожар после атаки Читать далее –>

  • В Киеве произошел пожар на территории Лавры: загорелась крыша Успенского собора Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2332
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