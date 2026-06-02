Дата публикации
Украина
3101
1 мин

Массированная комбинированная атака РФ на Киев и украинские города: главные новости ночи 2 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Елена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 июня 2026 года:

  • В Киеве уже четверо погибших и более 50 пострадавших после массированной атаки РФ: повреждены дома, поликлиника и детсады Читать далее –>

  • В Днепре после атаки россиян пятеро погибших и 25 раненых Читать далее –>

  • Харьков подвергся комбинированной атаке РФ: 10 пострадавших Читать далее –>

  • В Сумах дрон РФ попал в многоэтажку и частный дом: что известно Читать далее –>

  • Запорожье под массированной атакой: по городу нанесли по меньшей мере 20 ударов Читать далее –>

