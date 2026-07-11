Массированная ночная атака 11 июля: сколько ракет и дронов выпустила РФ и что сбила ПВО

Более 130 воздушных целей за ночь: Воздушные силы раскрыли детали комбинированного удара по Украине

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В ночь на 11 июля российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Враг применил несколько типов ракетного вооружения, а также более 120 беспилотников, среди которых были как ударные БПЛА, так и новые имитаторы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в утреннем своде.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения РЭБ и беспилотных систем Сил обороны Украины.

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Россияне запустили:

6 баллистических ракет Искандер-М/С-400 из Брянской области РФ,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства оккупированного Крыма,

2 противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря,

121 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа «Пародия» из направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, оккупированной части Донецкой обл.; Гвардейское, Чауда — оккупированный Крым.

© Командование Воздушных Сил ВСУ

Что удалось сбить, а что нет

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях. Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли третий за неделю прицельный удар по Киеву.

В частности, в Дарницком районе столицы ракета упала на проезжую часть. Это позволило избежать гораздо более страшных последствий. В то же время повреждены жилые дома — выбиты окна и двери.

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