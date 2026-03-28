Массированная ночная атака дронов по Украине: Зеленский отреагировал

Последствия ночной атаки по Одессе 28 марта

Реклама

В ночь на 28 марта российские войска осуществили массированный удар дронами по Одессе, применив более 60 БпЛА. В результате атаки 11 человек получили ранения, среди них — ребенок. Известно о двух погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку.

Глава государства подчеркнул, что обстрел не имел никакого военного смысла и был направлен против гражданского населения. По его словам, повреждены роддом, жилые дома, предприятия, а также объекты портовой и критической инфраструктуры.

Реклама

Президент отметил, что на местах продолжают работать экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

«К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок», — говорится в сообщении.

Кроме Одессы, ночью под ударами оказались также Полтавская и Днепропетровская области.

Зеленский подчеркнул, что подобные атаки свидетельствуют о нежелании России завершать войну, а следовательно, любое ослабление давления на нее является опасным.

Реклама

«А скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, помогать обороне нашей страны и дипломатии. Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Работаем со всеми и мы, чтобы дать больше силы нашей стране и больше возможностей ежедневно и еженощно защищать жизнь в Украине — наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего», — добавил президент.

Ночная атака по Одессе 28 марта — последние новости

В ночь на 28 марта российские войска атаковали Одессу ударными дронами. По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали 81 человека, среди пострадавших есть ребенок.

В результате ударов повреждены жилые дома, роддом, телецентр и объекты критической инфраструктуры. В городе возникли пожары, которые уже ликвидированы.

Во время атаки в роддоме находились 80 человек, из них 33 — медицинские работники. Все находились в укрытии.

Реклама

Как сообщает городская военная администрация, последствия удара зафиксированы в трех районах города. По последним данным, погибли два человека, еще 11 — пострадали. Одного из погибших достали из-под завалов разрушенного дома.