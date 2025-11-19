Массированная ночная атака по Харькову: подробности (фото)

Харьков / © из соцсетей

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Харьков 19 дронами-камикадзе, повлекшие разрушение жилых домов, пожары и массовые эвакуации.

В Харькове зафиксированы последствия очередной массированной вражеской атаки. По предварительной информации, российские войска направили 19 ударных БпЛА типа «Герань-2» по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города.

В результате ударов пострадали 32 человека, среди них двое детей — 9-летняя и 13-летняя, а также 18-летняя девушка. Шесть пострадавших госпитализированы, медики оказывают всем необходимую помощь.

Из задымленного подъезда многоэтажки спасателям удалось эвакуировать 48 человек, среди которых трое детей. Атака повлекла за собой значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждено не менее 10 автомобилей, жилой дом рядом с местом попадания, произошли пожары гаражей и крыши офисного здания. Значительные повреждения получил также местный супермаркет.

На месте работают спасатели, экстренные службы и коммунальные бригады. Ликвидация последствий продолжается.