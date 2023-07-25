Массированная ночная атака по Украине: "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов до 6 часов

Дольше всего в пути задерживается поезд №87 Запорожье — Ковель.

По состоянию на 08:40 25 июля из-за массированной атаки по Украине задерживается несколько поездов, задержка составляет от 2 до 6 часов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Задержки:

1. Поезд №3 Запорожье — Ужгород — 4 часа 30 минут;

4 часа 30 минут; 2. Поезд №96 Рахов — Киев — 2 часа 30 минут;

2 часа 30 минут; 3. Поезд №87 Запорожье — Ковель — 6 часов.

Также в компании добавили, что движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.

"Опасности для пассажиров нет, поезд 31 Запорожье-Перемышль поедет уже по привычному маршруту", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" изменила движение поездов из-за ночной атаки. Речь шла о маршруте движения поездов львовского направления. В частности, о рейсах, которые обычно следуют через Шепетовку.

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