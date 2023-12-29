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Массированная ракетная атака на Днепр: есть пострадавшие и погибшие.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Массированная ракетная атака на Днепр: есть пострадавшие и погибшие.

Фото: Associated Press

Детали атаки не известны.

В результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 29 декабря, есть пострадавшие и погибшие местные жители.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", — говорится в сообщении городского головы.

Филатов подчеркнул, что подробности ракетного удара комментировать не будет и просит дождаться информации от руководителя ОВА Сергея Лисака.

Напомним, во время утренней воздушной тревоги в Днепре произошли взрывы. Они были громкими и звучали несколько раз.

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