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Массированная ракетная атака на Украину: в Запорожье оккупанты попали в объект критической инфраструктуры

Дата публикации
Просмотры
569
Время на прочтение
1 мин
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Россия нанесла ракетный удар по Запорожью.

Сегодня утром, 31 октября, российские оккупанты атаковали Украину несколькими десятками ракет. Зафиксированы "прилеты" в Запорожье.

Об этом сообщают в Сети.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов в Запорожье. На городе "прилета" виден дым.

"Утром враг атаковал объект критической инфраструктуры. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", — сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

Напомним, что Россия атаковала Украину ракетами. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Черкасской области.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
569
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