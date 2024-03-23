Массированная ракетная атака на Запорожье: в ОВА рассказали последние новости о последствиях

Российская оккупационная армия ночью против 22 марта нанесла массированный ракетный удар по городу Запорожье , в результате которого погибли трое мирных жителей. Кроме того, 29 человек были ранены.

Последние новости о последствиях вражеских обстрелов сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Ребенок и два человека погибли в результате вражеских атак на Запорожье. Еще 29 человек ранены. Разрушены 10 частных домов, повреждены более 400", — говорится в сообщении.

Российская оккупационная армия ночью против 22 марта нанесла массированный ракетный удар по городу Запорожье. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Оккупационные войска России утром 22 марта нанесли ракетный удар по Запорожью и области.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Запорожье 22 марта / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Завершен поиск пострадавших в Запорожье / Фото: ГСЧС в Запорожской области

По словам Федорова, за сутки оккупанты нанесли 299 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности, 20 ракетных ударов армия РФ нанесла по Запорожью и Запорожскому району. Кроме того, захватчики нанесли два авиационных удара и 222 артудара по разным населенным пунктам области.

Напомним, ночью 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. По городу было выпущено более 20 ракет. Известно о трех погибших. В частности, оккупанты убили 8-летнюю девочку, ее отца.

Кроме того, россияне атаковали ДнепроГЭС, ударив по гидросооружениям и плотине. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии — было два прямых попадания.

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