Массированная ракетная атака 23 января: стало известно, сколько украинцев убила РФ

Больше всего жертв – в Харьковской области.

Армия Российской Федерации 23 января совершила масштабную ракетную атаку по Украине. В результате сегодняшних российских обстрелов погибли 12 человек, в частности, один ребенок.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"По уточненным данным, уже известно о 12 погибших в результате сегодняшних вражеских обстрелов", – говорится в сообщении.

По его словам, больше всего людей погибло в Харьковской области – там восемь жертв российской агрессии. Среди них 8-летняя девочка и ее мать. В Херсонской области известно о трех погибших. В Днепропетровской – один человек погиб.

Ранения получили более 100 жителей этих регионов, более 60 из них – на Харьковщине.

Напомним, российская оккупационная армия ночью и утром 23 января нанесла комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Россия выпустила по Украине 41 воздушную цель. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.

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