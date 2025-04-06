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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Массированная ракетная атака по Украине: где были взрывы и попадания

ПВО работала в ряде областей.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами.

Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами / © Getty Images

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 53 воздушных целей:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ

  • 6 крылатых ракет «Калибр»

  • 1 баллистическую ракету «Искандер-М»

  • 40 ударных БпЛА типа «Shahed»

«53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасчина и Николаевщина», — добавили в ведомстве.

Напомним, под утро россияне массированно атаковали украинскую столицу баллистическим вооружением. Под ударом оказались Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы.

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