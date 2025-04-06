Массированная ракетная атака по Украине: где были взрывы и попадания

Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами / © Getty Images

Реклама

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 53 воздушных целей:

Реклама

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ

6 крылатых ракет «Калибр»

1 баллистическую ракету «Искандер-М»

40 ударных БпЛА типа «Shahed»

«53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасчина и Николаевщина», — добавили в ведомстве.

Напомним, под утро россияне массированно атаковали украинскую столицу баллистическим вооружением. Под ударом оказались Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы.