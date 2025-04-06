- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2782
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная ракетная атака по Украине: где были взрывы и попадания
ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 53 воздушных целей:
6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ
6 крылатых ракет «Калибр»
1 баллистическую ракету «Искандер-М»
40 ударных БпЛА типа «Shahed»
«53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасчина и Николаевщина», — добавили в ведомстве.
Напомним, под утро россияне массированно атаковали украинскую столицу баллистическим вооружением. Под ударом оказались Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы.