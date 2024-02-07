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Массированная ракетная атака РФ по Украине: посол США резко обратилась к Конгрессу

Массированная ракетная атака РФ по Украине: посол США резко обратилась к Конгрессу

Последствия атаки по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Киевская городская военная администрация.

Ракетная атака россиян застала американского дипломата в Киеве.

Посол США в Украине Бриджит Бринк призвала Конгресс срочно проголосовать за законопроект, который предусматривает военную помощь Киеву.

Об этом американский дипломат написала после утренней атаки России по Украине.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех. Нельзя терять время. Украина нуждается в нашей помощи сейчас", – сообщила Бринк.

Напомним, к утру 7 февраля Россия выпустила по Украине ракеты, а перед тем — ударные дроны. В результате атаки есть пострадавшие и жертвы.

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