Массированная ракетная атака РФ по Украине: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента отреагировали на сегодняшнюю массированную атаку россиян. Там пообещали возмездие.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на странице в телеграмм-канале.

"Россияне снова били по гражданским, по жилым домам. За каждое зло придется отвечать", — говорится в его сообщении.

Напомним, утром вторника, 2 января, Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Есть погибшие и многие пострадавшие. В результате обстрела горят жилые дома, автомобили, супермаркет.

По данным Воздушных сил, Россия продолжает использовать разные типы вооружения. В частности, известно, что во время атаки 2 января оккупанты выпустили по Украине "Кинжалы".

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