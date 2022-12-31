Массированная ракетная атака России повлекла задержку движения только двух поездов — Укрзализныця

Войскам государства-агрессорки не удалось испортить новогодние планы украинцев, которые 31 декабря планировали путешествия железной дорогой. Ракетный удар вызвал небольшую задержку только двух поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В сообщении уточнили, что, несмотря на точечные обесточивания в Украине, все 48 поездов выполняют запланированные рейсы, только 2 из них следуют с задержкой более 30 минут:

№191/192 Львов — Киев;

№706/705 Перемышль — Киев.

"Резервные локомотивы уже задействованы, все ключевые вокзалы имеют резервное питание, посадка и высадка продолжаются через подземные переходы", — отметили железнодорожники.

Также в этот день состоялись праздничные туры для детей, хотя их пришлось провести по сокращенной программе.

"Праздник для детей никто не отменял: даже в укрытии детей ждали Святой Николай и его помощники, подарки от Укрзализныци и обустроенная игровая зона от UNICEF. Верим в силы наших войск противовоздушной обороны и продолжаем движение!" — отметили в сообщении.

Напомним, 31 декабря Российская Федерация массированно атаковала ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев.

Читайте также: