Массированная ракетная атака: в Украине применены аварийные отключения

Меры ограничения будут упразднены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

В связи с массированной ракетной атакой в Украине применены аварийные отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в соцсетях.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне подняли в воздух 4 борта Ту-95МС. Об этом сообщают мониторинговые каналы. Согласно сообщению, первым бортом был совершен пусковой маневр.

Во вторник, 11 февраля, российская оккупационная армия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры.

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