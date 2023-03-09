Массированная ракетная атака: выполнили ли россияне поставленную задачу

Россияне ночью 9 марта запустили на территорию Украины 81 ракету. Они запускали все, что было — разные типы ракет, беспилотники.

Российские оккупанты ночью 9 марта, во время ракетной атаки, запустили по нашему государству разные типы ракет.

Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

“В настоящее время наша энергосеть рассредоточена, линии перекрывают друг друга, энергетики работают на реакторах, реакторы вывели на номинал, отключили Запорожскую АЭС этим ударом. Вряд ли она запустится на полную мощность. Однозначно противник не достиг своей цели. Потратили месячный выпуск ракеты, собирали их долго по всей России и за месяц собрали 48 ракет — "Калибров", Х-101, Х-555, подключили 6 "Кинжалов", 6 Х-22. Есть ракеты, которые мы не можем сбивать, пока у нас нет Patriot. Х-31 и Х-59 не попали туда, куда должны попасть”, — рассказал Роман Свитан.

Также он добавил, что "проблема" в профессионализме авиаторов. Потому выполнить боевую задачу они просто не могут.

“Наша система отработала как могла – 34 крылатых ракеты были сбиты. А общий удар не выполнил задачу, которую ставили россияне”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что российские кафиры массированно атаковали Украину 9 марта с использованием ракет "Кинжал", чтобы гарантированно поразить именно важные инфраструктурные или другие ценные объекты.

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