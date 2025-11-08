ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
8783
Время на прочтение
1 мин

Массированная российская атака на украинские города и энергетику: главные новости ночи 8 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российская атака

Российская атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 ноября 2025 года:

  • Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения Читать далее –>

  • Российская атака на Днепр: один человек погиб, десять пострадали, среди них двое детей Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • Атака РФ на Киев: первые последствия Читать далее –>

  • В Харькове прозвучала серия взрывов: первые подробности Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
8783
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie