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Массированная воздушная атака на Украину: Россия выпустила "Шахеды" и баллистику
В ночь на 1 июня 2025 года Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны Shahed, баллистические ракеты и, вероятно, крылатые ракеты.
В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину с воздуха , привлекая сразу несколько типов вооружений. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты направили десятки ударных дронов Shahed, направлявшихся с южного и восточного направлений в глубь страны — в центральные регионы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Кроме дронов, зафиксированы пуски баллистики, в частности в направлении Киева, Житомирщины и т.д. Мониторинговые ресурсы сообщают также об использовании крылатых ракет.
Воздушная тревога раздавалась в центральных, южных и северных областях в течение нескольких часов. Местные власти сообщают о взрывах, вызванных работой ПВО. О жертвах, раненых, повреждениях объектов критической инфраструктуры не сообщается. Информация уточняется.
Силы ПВО продолжают боевое дежурство.
Эта атака стала продолжением системного воздушного террора со стороны РФ, который длится несколько недель подряд с применением дронов, ракет и других средств поражения.
Ожидаем информацию о ситуации от местных властей.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.