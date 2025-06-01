Массированная воздушная атака на Украину: Россия выпустила "Шахеды" и баллистику

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину с воздуха , привлекая сразу несколько типов вооружений. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты направили десятки ударных дронов Shahed, направлявшихся с южного и восточного направлений в глубь страны — в центральные регионы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Кроме дронов, зафиксированы пуски баллистики, в частности в направлении Киева, Житомирщины и т.д. Мониторинговые ресурсы сообщают также об использовании крылатых ракет.

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Воздушная тревога раздавалась в центральных, южных и северных областях в течение нескольких часов. Местные власти сообщают о взрывах, вызванных работой ПВО. О жертвах, раненых, повреждениях объектов критической инфраструктуры не сообщается. Информация уточняется.

Силы ПВО продолжают боевое дежурство.

Эта атака стала продолжением системного воздушного террора со стороны РФ, который длится несколько недель подряд с применением дронов, ракет и других средств поражения.

Ожидаем информацию о ситуации от местных властей.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.