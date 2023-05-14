Массированные атаки дронами: авиаэксперт ответил, почему Россия запускает по Украине все больше беспилотников

Во время отступления оккупантам нужно будет чем-то отстреливаться.

Россия все чаще атакует Украину БПЛА. В то же время ракетных ударов в последнее время стало меньше. Поэтому враг изменил тактику, потому что на отдельных позициях имеет очень мало ракет.

Так в эфире "24 Канала" сказал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, у россиян осталось меньше ракет, считает Криволап.

По его мнению, во время массированного ракетного удара 10 октября 2022 г. россияне потратили от 600 до 800 млн долларов. Во время первых обстрелов враг атаковал ракетами, которые были, сейчас – производящими.

"Поэтому ракет на отдельных позициях у россиян осталось очень мало. Они понимают, что если будут убегать, то нужно будет как-то отстреливаться. Все использовать нельзя", – считает Криволап.

В то же время Россия смогла накопить много дронов, в том числе иранских "Шахедов". Эти БПЛА могут выполнять многие задачи.

"Они дешевы. Ими можно решать многие вопросы. К примеру, выяснять, какое нам поставили ПВО, сколько у нас пусковых установок, где они стоят, понимать, где у нас пробелы в противовоздушной обороне", – сказал Криволап.

Россияне ищут новые тактические позиции, чтобы понимать, какой еще вред нанести Украине, считает эксперт.

Напомним, в столице и области раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги 13 мая. В се БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах.

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