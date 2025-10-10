Массированные атаки РФ на энергетику: чего ожидать украинцам зимой

Украинцам стоит быть готовыми к вероятным блэкаутам / © ТСН.ua

Реклама

Утром 10 октября ряд областей Украины остался без света из-за массированной атакироссиян на энергетическую инфраструктуру.

Эксперты предупреждают, что враг может усилить массированные обстрелы, поэтому украинцам следует готовиться к сложной зиме.

В то же время в Европе готовятся к худшему сценарию и разрабатывают план помощи Украине.

Реклама

Чего ожидать украинцам зимой — читайте в материале ТСН.ua.

Вернется ли Украина к графикам отключений света

Утром в пятницу, 10 октября, ряд украинских областей, включая Сумскую, Полтавскую и Черниговскую, вынужденно ввела графики аварийных отключений света.

Облэнерго подтвердили, что причиной являются последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, которые произошли этой ночью и ранее.

В то же время глава Минэнерго Светлана Гринчук в эфире телемарафона 10 октября сообщила, что возвращение Украины к графикам отключения света, зависит от того, насколько сильно пострадали объекты энергетической инфраструктуры в результате российской атаки.

Реклама

Руководительница Минэнерго Светлана Гринчук

Ранее Гринчук не прогнозировала длительных отключенийсвета и газа и подчеркивала, что Минэнерго готово к различным, в том числе и худшим, вариантам.

«Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения света, рано. Мы держим ситуацию под контролем и стараемся делать все необходимое, чтобы этого избежать», — сказала глава Минэнерго во время брифинга.

Относительно возможного отключения газа, Гринчук заверила, что «рассматриваются различные сценарии» и надеется, что худшие из них применять не придется.

Киевлян предупреждают об опасности и советуют уезжать из города

К вечеру 10 октября мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицызапасаться водой, продуктами, зарядить гаджеты и подготовить теплые вещи. Он предупредил, что в ближайшие дни прогнозируют новую атаку РФ на Киев.

Реклама

«Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», — призвал он.

В то же время скандальная нардеп Марьяна Безуглая советует киевлянам на некоторое время покинуть столицу.

«В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет. Подчеркиваю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город», — написала нардеп на своей странице в Facebook.

Также она подчеркнула, что Киев является стратегической целью для россиян, поэтому враг не будет покидать попыток погрузить столицу во тьму.

Реклама

В Европе делают неутешительный прогноз

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что ЕС ожидает возможных отключений электроэнергии в Украине зимой из-за новой волны российских атак.

По ее словам, ожидания относительно этой зимы ухудшаются, поэтому международные партнеры активно мобилизуются. Евросоюз уже выделил более 3 млрд евро на энергетику и постоянно поставляет Украине большие генераторы и трансформаторы.

«Донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется, чтобы помочь, где возможно. Как раз сегодня утром была встреча послов стран G7 с министром энергетики, чтобы обсудить текущее состояние, атаки, потребности и т.д… Евросоюз сейчас выделил более 3 миллиардов евро только на энергетику», — отметила дипломат.

Матернова добавила, что для прохождения отопительного сезона Украине нужно еще более миллиарда евро на закупку газа, хотя многое зависит от интенсивности российских ударов.

Реклама

Украинцев предупреждают о самой сложной зиме за всю войну

Мэр Харькова Игорь Терехов предполагает, что грядущая зима станет самой тяжелой для города.

По его словам, российские удары наносят серьезные повреждения энергетическим объектам региона и ставят под угрозу отопительный сезон.

Городской голова отметил, что последних нескольких дней россияне атаковали три трансформаторные подстанции, которые питали областной центр.

«Глядя на динамику атак, мы предполагаем, что эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала полномасштабной войны», — заявил городской голова.

Реклама

В свою очередь эксперт по энергетике Андрей Закревский предполагает, что этой зимой Россия может нанести до 40 массированных ударов по энергосистеме Украины, атакуя инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

Электростанция

Закревский отметил, что россияне изменили тактику: они отходят от одновременных ударов по всей территории и перешли к точечным атакам. Враг будет массированно нападать лишь на один, два или три объекта, что ставит под угрозу любой район страны.

«Будут точечные удары… они сейчас будут брать один, два, три объекта и массированно на них нападать», — пояснил эксперт.

Он предупредил, что каждый украинец должен быть готовым, поскольку «всегда есть вероятность того, что вашему району достанется».

Реклама

Тем временем во Львове уже готовятся к блэкаутам и дефициту газа. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что город готовится к возможным обесточиваниям и переходит к режиму тестирования альтернативных источников.

Мэр Львова Андрей Садовый / © УНИАН

«Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это в очередной раз доказала. Завтра переводим Львов в режим тестирования. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу», — подчеркнул чиновник.

Уже в эти выходные во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать.

Будет ли газ зимой

Городской голова Руслан Марцинкив также прогнозирует тяжелую зиму из-за отключения газа.

Реклама

«Зима будет тяжелой. Худшее, что может случиться, — отключение газа. Если к отключению света мы готовы, то к отключению газа, наверное, никто не готов. Такой сценарий вероятен, что будут отключать газ целыми микрорайонами. Ситуация — сложная. Однако у нас есть определенный сценарий», — говорит Руслан Марцинкив.

В свою очередь военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР по вопросам нацбезопасности Иван Ступак не исключает дальнейших атак россиян на газовую инфраструктуру. Он отмечает, что цель России — вызвать детонацию в местах хранения газа, что привело бы к масштабному взрыву.

Кроме того, врага стремится запугать западные компании, которые хранят свой газ в Украине. Если они откажутся от аренды газохранилищ, украинский бюджет недополучит значительные средства.

«Главное для россиян — уничтожить то, что только можно уничтожить. То, что может взорваться — должно быть уничтожено. Это мнение россиян», — подытожил эксперт.

Реклама

Аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо в комментарии для «Факты ICTV» рассказал, что в случае увеличения интенсивности ударов РФ по газовым объектам, могут возникнуть локальные перебои с поставками газа.

«В то же время дефицита ресурса нет. Украина уже накопила более 12,6 млрд куб. м природного газа в подземных хранилищах, и закачка продолжается. Сейчас его темпы вдвое выше, чем в прошлом году», — отметил Свищо.

Эксперт отметил, что несмотря на угрозу будущих атак, запасов газа достаточно для стабильного прохождения зимы.

Какие регионы оказались под прицелом России

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментариях «24 Канала» предположили, что ситуация в энергетике Украины в ближайшее время может ухудшиться.

Реклама

Как отмечают эксперты, Россия изменила тактику атак на энергетику: если раньше враг концентрировался на крупных объектах, то теперь под прицелом оказалось оборудование операторов систем распределения в прифронтовых регионах.

Цель — перегрузить ПВО с помощью 20-30 дронов, чтобы 5-10 БпЛА долетели до цели. При этом, в приграничных областях не все объекты оборудованы даже первым уровнем защиты.

Газокомпрессорная станция,

Также Россия активно бьет по газовой инфраструктуре и местам хранения газа. Эксперты предупреждают: в случае попадания в газокомпрессорные станции, накопленные объемы топлива невозможно будет распределить

«Вполне возможно, что после ударов по прифронтовым областям враг сконцентрируется на объектах «Укрэнерго» и генерирующих компаний. Поэтому очень важно сконцентрировать усилия и ресурсы на защите как активной, так и инженерно-технической критической инфраструктуры именно сейчас, не откладывая выполнение мероприятий на потом», — подчеркнул эксперт.

Реклама

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждает, что под наибольшей угрозой находятся примерно 100-120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов во многих регионах сейчас возникла крайне сложная ситуация, в частности в Сумской и Черниговской областях.

Стоит ли ожидать в Украине масштабных блэкаутов

Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября рассказал, Украине не хватает средств ПВО для защиты объекте энергетики.

«Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение… По электричеству — будем защищать от ударов и будем восстанавливать. Угроза понятна. Все понимают, что делать», — заверил президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в связи с усилением российских атак на газовую инфраструктуру Украина имеет планы «А» и «Б»:

Реклама

план «А» заключается в использовании собственной добычи;

план «Б» — в случае сильных атак предусматривает импорт газа.

Глава государства подчеркнул, что объем и стоимость импорта уже просчитаны, и деньги, необходимые для этого, известны.

Блэкаут / коллаж ТСН.ua / © ТСН

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что Украина пройдет зиму без особых неожиданностей и без энергетической катастрофы. Об этом он рассказал в эфире проекта «Тема с Мосейчук».

По его мнению, не будет чрезвычайно трудно, как во время блэкаутов 2023 года, поскольку украинцы быстро учатся. Он отметил, что бизнес и население уже давно ориентируются на сторонние источники питания (генераторы и аккумуляторы).

Эксперт настроен оптимистично, считая, что «эту зиму мы пройдем спокойно».

Реклама

«Бизнесы уже давно ориентируются на сторонние предметы питания. Те же бензиновые генератор. Каких-то неожиданностей не должно быть. Я настроен оптимистично, что эту зиму мы пройдем спокойно», — сказал Пендзин.

Такого же мнения придерживается военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он убежден, что россиянам полностью погрузитьУкраину во тьму не получится. По его словам, украинцы имеют опыт блэкаутов и преодоления последствий российских атак.

Как подготовиться украинцам к вероятным блэкаутам

Эксперт по энергетике Андрей Закревский советует украинцам заранее подготовиться к вероятным блэкаутам. Он рекомендует сделать трехдневные запасы воды дома и быть готовыми к отключениям света продолжительностью 6-8 часов.

В то же время Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, как оставаться на связи даже без электричества. В ведомстве советуют:

Реклама

иметь офлайн карту ближайших Пунктов несокрушимости в своем телефоне — это позволит вам иметь офлайн-доступ к информации о ближайшем месте, где можно подзарядить телефон или подключиться к интернету;

обеспечить автономный домашний интернет;

пользоваться национальным роумингом.

Также эксперты советуютиметь запасы пищи: стоит позаботиться о той, что имеет длительный срок хранения: консервы, сухое печенье, хлебцы, соленья, сухофрукты, сухари, еда быстрого приготовления и тому подобное.

Кроме того, в условиях блэкаута нужно иметь несколько комплектов необходимых для выживания:

комплект №1 — то, что на вас всегда, так называемая «выходная» одежда для работы и улицы, сюда же можно добавить одежду запасную;

комплект №2 — одежда, которая позволяет вам находиться за пределами города в течение нескольких дней (в соответствии с погодой, сезоном и т.д.).

К нему нужно добавить и тревожный чемоданчик, рассчитанный на 72 часа, чтобы вы потом не беспокоились, где будете спать, что будете есть, где будете брать воду и источники света.

Ранее ТСН.ua писал атаку на энергетическую систему Украины 10 октября. В частности, из-за российского обстрела было обесточено значительное количество потребителей и введены графики отключений света в Киеве и области, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Подробнее о последствиях — читайте в материале.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.