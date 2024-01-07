Массированные атаки РФ по Украине: Подоляк назвал три причины обстрелов на праздники

Россия в 2024 году не прекратит массированные атаки по Украине.

Армия РФ совершила массированный обстрел по Украине в канун Нового года и 2 января.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал три составляющих этих ударов в интервью телеканалу FREEДOM.

По его словам, первый мотив рассчитан на внутреннего потребителя в России на фоне того, что у РФ нет существенных военных успехов.

"Да, в 2023 году события происходили без продвижений вглубь Украины. И нужно было показать, что, мол, у нас есть еще прах в пороховницах, у нас есть возможность наносить удары, наносить вред гражданскому населению Украины, которое они яростно ненавидят", — рассказал Игнат

Второй мотив – повлиять на западное общество.

"Мол, смотрите, у нас есть оружие, которым, несмотря на международное гуманитарное право, мы будем убивать гражданское население. Поэтому заставляйте Украину капитулировать, иначе мы будем просто их атаковать. Принуждайте их к капитуляции, а дальше мы уже сами с ними разберемся", – говорит спикер.

И третий фактор – это попытка повлиять на внутренние настроения в Украине, пользуясь нынешним тяжелым психоэмоциональным состоянием [украинцев].

"Есть определенное разочарование, разорение, потому что война долгая. И Россия добавляет к этому: мол, смотрите, мы продолжаем вас атаковать, у вас нет сил противостоять Российской Федерации, поэтому делайте выбор. Это примитивно (но все, что связано с Россией (примитивно выглядит), однако они эти аргументы используют", — резюмировал Игнат.

Также Игнат ответил, может ли Украина остаться без ракет для Patriot.

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