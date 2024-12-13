Массированные атаки России будут продолжаться до инаугурации Трампа: сколько ударов может нанести враг

По словам эксперта, враг будет пытаться до 20 января совершить еще 2-3 массированных атаки.

Массированными ракетно-дроновыми ударами Россия пытается продемонстрировать миру и в первую очередь США свои возможности атаковать Украину. Такая попытка давления противника продлится до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"РФ пытается давить на Украину, деморализовать наш тыл, показать для Штатов картинку, мол, у России есть все возможности наносить удары. Поэтому враг готовится к следующим атакам, но минимальный рубеж составляет 72 часа... Я сейчас [говорю] именно о масштабной атаке”, — отметил он.

По словам эксперта, враг будет пытаться до 20 января совершить еще 2-3 массированных атаки.

“В целом Россия запланировала на период с ноября по январь провести 5-7 атак. Уже три [масштабных] атаки они провели. То есть, еще от 2 до 4 атак они попытаются провести до 20 января", — считает Мусиенко.

Напомним, с 14:00 12 декабря до 10:00 13 декабря армия РФ совершила комбинированное воздушное нападение на Украину. Российские оккупанты ударили ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

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