Массированные атаки России на Украину: военный эксперт объяснил, что задумал враг

Следующая массированная атака России может произойти поближе к зиме. Сейчас оккупанты накапливают ракеты.

Об этом рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express.

Как вспомнил эксперта, последняя массированная атака была еще летом. Россия ежемесячно производит от 100 до 150 ракет разных типов (крылатых, баллистических, гиперзвуковых и т.п.). Если они не используются, то находятся на складах и ждут дальнейшего применения. По состоянию на данный момент оккупанты могли подготовить более сотни ракет.

"Единственный вопрос, почему враг не использует эти ракеты. Возможно, накапливает и ждет, когда удар станет наиболее эффективным", — сказал Катков.

Противник отрабатывает синхронный удар

Вероятно, Россия готовится к так называемым "синхронным" ударам. Речь идет о ситуации, когда одну цель одновременно с разных ракурсов атакуют дроны баллистические, крылатые, гиперзвуковые, высокоскоростные ракеты. Такие атаки были и раньше, когда враг пытался уничтожить систему ПВО Patriot в Киеве. Так, враг привлекает истребители Ту-95МС из Каспийского моря и самолеты МиГ-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал".

По мнению Каткова, подобный замысел был у врага и во время атаки 11 ноября, когда он осуществил так называемую "репетицию" комбинированной атаки.

"Очень осторожное предположение, но, возможно, враг сегодня утром отрабатывал нечто подобное", — заявил Катков.

Напомним, ночью против 11 ноября в Киеве4,5 часа продолжалась воздушная тревога. Она была связана с атакой ударных БПЛА, которые запустила оккупационная армия РФ.