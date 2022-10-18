Массированные атаки Украины дронами-камикадзе: в ISW рассказали, какого эффекта хотят достичь оккупанты

Атаки беспилотников по Украине российские войска предпочитают создавать психологическое террористическое влияние, а не достичь ощутимых эффектов на поле боя.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

Американский военный аналитик Бретт Фридман, пять ударивших по Киеву Shahed-136, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой территории. Такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значимых военных эффектов.

"Этот анализ свидетельствует о том, что российские войска продолжают использовать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создать асимметричные оперативные эффекты, нанося сосредоточенные удары по законным военным и передовым целям", — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 17 октября, РФ атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. Зафиксировано более трех десятков беспилотников. Большую часть из них сбило ПВО. Есть "прилеты" в нежилые сооружения и жилые дома. Есть погибшие. Среди них молодые супруги, которые ожидали ребенка.

Дом, куда упал дрон, полностью разрушен, а 16 семей потеряли свои квартиры.

В Офисе президента обвинили Иран в причастности к массовым убийствам жителей Украины.

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