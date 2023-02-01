Массированные обыски у топ-чиновников: в СБУ рассказали, по чьему приказу действуют и какая главная задача

В СБУ подчеркнули, что это только первый этап "комплексной и системной работы".

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал сегодняшние массированные обыски у топ-чиновников и экс-чиновников. Он рассказал, что ряд масштабных оперативно-следственных мер направлены "на борьбу с внутренним врагом". Спецслужба выполняет задачи, поставленные главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Малыш подчеркнул, что это лишь первый этап "комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности", и заверил, что все преступники будут в наручниках. Он добавил, что речь идет о лицах, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах, а именно:

предателей Украины и агентов российских спецслужб;

представителей организованной преступности;

чиновников, чиновников и коррупционеров.

"Мы выполняем задачу, поставленную Президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности.И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, который имеет дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки", — подчеркнул глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Масштабные обыски у чиновников и чиновников: что известно

Напомним, 1 февраля 2023-го украинские правоохранители провели ряд обысков у многих украинских чиновников и экс-чиновников. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ононсировал "весенние посадки". Он также анонсировал увольнение всего руководящего состава Таможни и серию других "негласных следственных действий".

Оперативно-следственные мероприятия начались утром 1 февраля. Силовики пришли с обысками к бизнесмену Игорю Коломойскому по делу "Укрнафты" и бывшему главе МВД Арсену Авакову из-за авиакатастрофы в Броварах.

Также известно, что Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

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