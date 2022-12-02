Массированные ракетные атаки по Украине: Данилов ответил, сколько мощных обстрелов еще может быть

Также в СНБО прокомментировали информацию о передаче России иранских баллистических ракет.

Россия может нанести по Украине еще 3-4 мощных ракетных удары.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще 3-4 обстрела большой мощности", — говорится в сообщении.

В то же время секретарь СНБО отметил, что украинские войска ПВО сбивают 75-90% ракет.

По словам Данилова, количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается, и россияне вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру. В то же время он добавил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России на сегодняшний день пока не подтверждена.

Вероятность атаки РФ по Украине

В пятницу, 2 декабря, спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупредила о высокой вероятности нового российского ракетного удара. Она подчеркнула, что атака может быть массированной, и призвала подготовиться заранее.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что новый массированный ракетный удар "может быть в любой момент".

В то же время, в СНБО призвали не волноваться и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения заблаговременно предупредит.

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