Массированные ракетные удары: в Украине вводят экстренные аварийные отключения света

Все необходимые службы работают на местах вражеских атак.

В связи с попаданиями российских ракет по энергообъектам в нескольких областях Украины 16 декабря по всей стране вводят экстренные аварийные отключения света.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо и теплоснабжения", — говорится в сообщении представителя ОП.

По его словам, ГСЧС, электричества и все службы работают на местах попадания.

Ракетный удар 16 декабря

Утром в пятницу воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну.

Стало известно о взрывах в нескольких областях. В частности они прозвучали в трех районах Киева. В области сработало ПВО.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков обесточен. В частности, в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях

Из-за российских обстрелов без света оказались, в частности Харьков, Полтава, Борисполь на Киевщине и Павлоград на Днепропетровщине. В Кременчуге нет не только электроэнергии, но и тепла. В нескольких районах Киева также исчез свет, нет тепла и не работает водоснабжение.

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