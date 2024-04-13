Массированные удары по энергетике Украины: аналитики ISW назвали главную цель РФ

Массированные удары армии Российской Федерации по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, в отчете американские аналитики упомянули заявление президента-диктатора России Владимира Путина, что ударная кампания Кремля против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение оборонной промышленности.

"Недавняя российская ударная кампания ухудшает мощность Украины по производству электроэнергии... Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень почти самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно уменьшить зависимость Украины от западной помощи", — отмечают в ISW/

Развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от РФ и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

"ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру. и развитие оборонной промышленности от российских ударов», – отмечают аналитики Института.

Напомним, ночью и утром 11 апреля РФ массированно ударила по объектам энергетики в разных регионах Украины. Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, во время массированной атаки два газовых хранилища попали под удар. В "Нефтегазе" говорят, что специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.

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